مستند.. تخفيض عدد العاملين بنسبة 50% داخل المصالح الحكومية بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، وكذا مديريات الخدمات، لحين إشعارٍ آخر، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن قرار المحافظ تضمن حضور 50% من العاملين، النصف الأول من الشهر، وحضور الـ50% الأخرى النصف الثاني من الشهر، وذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لافتاً إلى أنه يستثنى من القرار مديريتي الصحة والتربية والتعليم وهيئة التأمين الصحي بالفيوم.

كما تضمن القرار تحديد الأعداد لكل رئيس جهة من الجهات، وفقاً لما تقضيه ظروف العمل، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن قرار السيد المحافظ يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد محافظ الفيوم على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة، حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم وتحديد الاعداد وفقًا لما تقضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.