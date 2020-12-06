باكستان تُسجل 3308 إصابات جديدة بكورونا

سجلت باكستان 3308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و58 حالة وفاة.



وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أفاد اليوم الأحد بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 416499 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8361 حالة وفاة.



وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 355012 حالة، بينما توجد 2436 حالة في وضع حرج.

وفي وقت سابق منذ 4 أسابيع، ومع اقتراب عطلة عيد الفطر ومواجهة الملايين في باكستان خطر الفقر بتقلص النشاط الاقتصادي، رفعت باكستان عزلا عاما ظل مفروضا لشهرين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وتشير رسالة اطلعت عليها "رويترز" إلى أن لجنة خبراء تدعمها إدارة

الصحة المحلية في البنجاب، أكثر أقاليم باكستان تعدادا، أبلغت حكومة الإقليم بضرورة استمرار العزل العام.

وقالت وزيرة الصحة في البنجاب ياسمين راشد، إن الرسالة "لم يتم تجاهلها لكنها نحيت جانبا في ضوء قرار للمحكمة العليا برفع إجراءات العزل".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.