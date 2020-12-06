نيودلهي تُسجل 2706 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 2706 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأحد، و69 حالة وفاة.



وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية - أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة ارتفعت إلى 592 ألفا و250 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 9 آلاف و643 حالة.



ويبلغ عدد الحالات النشطة بالعاصمة الهندية 24 ألفا و693 حالة؛ من بينها 15 ألفا و276 حالة في عزل ذاتي بالمنزل.

وقد قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الجمعة، إن الخبراء في بلاده يعتقدون أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا خلال الأسابيع المقبلة، بما يخفف وطأة الوباء الذي أصاب الملايين من الهنود.

وصرح مودي في لقاء افتراضي مع المسؤولين وقادة الأحزاب

في الولايات، إن العلماء الهنود "واثقون من نجاح محاولاتهم في توفير اللقاح"، وأن العالم يتطلع إلى "اللقاح الأرخص والأكثر أمنا".

ومؤخرا صرح وزير الصحة هارش فاردهان، أن الهند تأمل في استكمال التجارب النهائية للقاحها المحلي، الذي يحمل اسم "كوفاكسين"، في غضون شهر أو اثنين.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.