نيوزيلندا تُسجل صفر إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
الجائحة.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي - أنه تم تسجيل ثلاث حالات تعافي من الفيروس، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 56 حالة، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 1722 حالة منذ بداية
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 5530 اختبارا للفيروس أمس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاختبارات إلى أكثر من مليون و300 ألف اختبار.
وفي وقت سابق أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، الاثنين، رفع القيود التي كانت قد فُرضت في أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة كوفيد-19،
غير أن بؤرةً جديدة للوباء ظهرت في أوكلاند في أغسطس مما أجبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة على الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا حتى بداية سبتمبر.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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