الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد الاتفاق مع إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات محمد حمد الكويتي، اليوم الأحد، عن أن بلاده تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إبرامها معاهدة سلام مع إسرائيل.

وقال الكويتي بمؤتمر في دبي: إن ”التطبيع مع إسرائيل على سبيل المثال جعل الإمارات هدفا بالفعل لهجمات ضخمة من بعض النشطاء الآخرين، وإن القطاع المالي مستهدف“، لكنه لم يخض في التفاصيل.

ولم يذكر ما إذا كان أي من تلك الهجمات حقق ناجحا، أو أي تفاصيل حول هوية منفذيها.

وأضاف الكويتي، أن ”عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات زاد بشكل كبير بعد بدء جائحة فيروس كورونا، وأن كثيرا من الهجمات في المنطقة مصدرها إيران دون تحديد من يقف وراءها“.

ووافقت الإمارات في أغسطس/آب على إقامة علاقات مع إسرائيل.