المناداة علی لاعب “الماط” كوراد للمشاركة رفقة منتخب الشبان بالإقصائيات المؤهلة لبطولة إفريقيا

وجه مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة زكرياء عبوب، الدعوة للاعب المغرب أتلتيك تطوان إسماعيل كوراد، للمشاركة رفقة المنتخب من 6 إلى 29 دجنبر الجاري بإقصائيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة إفريقيا شبان التي ستحتضنها موريتانيا سنة 2021، وفق ما كشفه الفريق التطواني. ومعلومات ان الدورة المؤهلة لبطولة إفريقيا شبان ستحتضنها تونس، وسيستهل المنتخب الوطني المغربي مبارياته يوم 18 دجنبر بمواجهة المنتخب الجزائري بملعب المنزه، ثم منتخب تونس المنظم يوم 21 دجنبر بذات الملعب، بعدها يواجه المنتخب الليبي يوم 24 دجنبر بالملعب الأولمبي برادس، ويختتم مشاركته بمواجهة المنتخب المصري يوم 27 دجنبر الجاري بملعب المنزه.

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