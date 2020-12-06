بعد 92 مليون مشاهدة لعملهما الأول.. السرحاني ومختار البركاني في “ديو” جديد

يحضر الفنان أيمن السرحاني، لثاني ديو يجمعه مع نجم أغنية الركادة في المغرب، مختار البركاني، وذلك بعد نجاح ديو “منديكش أفكانصية”، الذي صدر في وقت سابق من السنة الحالية.

ويعتزم السرحاني مرة أخرى التعامل مع مختار البركاني في ديو مشترك، يصدر في آخر يوم من عام 2020.

وكان أول تعامل بين السرحاني، والمختار البركاني قد حقق نجاحا كبيرا، وسلط الضوء من جديد على موسيقى الركادة وطنيا، في وقت تسيطر فيه الأغاني الشبابية على ساحة الإصدارات.

يذكر أن مختار البركاني من أشرف على كتابة كلمات أغنيته الأولى مع السرحاني، ولحنها، في حين صدرت على شكل فيديو كليب على قناة السرحاني، وتمكنت من بلوغ عتبة 92 مليون مشاهدة، في ظرف 4 أشهر من صدورها.