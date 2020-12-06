قافلة تحسيسية بفيروس كورونا وتكريم للأطباء في مهرجان السينما والصحراء بأسا

ينظم مهرجان أسا الوطني للسينما والصحراء قافلة توعوية، وتحسيسية، حول فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تناوله ضمن أنشطته موضوع السينما في التعريف بقضية الصحراء.

وتنظم دورة السنة الجارية من المهرجان في الفترة الممتدة بين 11 و13 دجنبر الحالي، وتعقد على هامشها ندوة تتمحور حول “السينما والقضايا الوطنية : قضية الصحراء نموذجا”، بمشاركة العديد من الأساتذة المتخصصين والنقاد، ويتم بثها عن طريق المنصات الرقمية لهذا الحدث.

ويتضمن برنامج المهرجان ورشات تكوينية في المؤسسات التعلمية والتربوية، إضافة إلى حفل تكريم للأطباء، والممرضين، وممثلي السلطات العمومية، والقطاعات، والمؤسسات، والأشخاص، والجمعيات المحلية، التي بدورها تشتغل بغية محاربة مرض كوفيد 19.

ووقع اختيار اللجنة المنظمة على المخرج السينمائي عز العرب العلوي، لرئاسة لجنة تحكيم مهرجان أسا الوطني للسينما والصحراء.

ويحتوي برنامج الطبعة الرقمية من المهرجان على مسابقة أفضل صورة فوتوغرافية، إضافة إلى مسابقة رسمية للأفلام القصيرة عن طريق الأنترنت.