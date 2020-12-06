بمشاركة المغرب.. القمة الافريقية تجمع قادة القارة عن بعد وتناقش النزاعات المسلحة

انطلقت، صباح اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو، أشغال القمة الاستثنائية ال 14 للاتحاد الافريقي حول مبادرة إسكات الأسلحة بافريقيا، بمشاركة المغرب.
وستناقش القمة الاستثنائية للمنظمة الافريقية، التي تعقد تحت شعار “إسكات الأسلحة: خلق ظروف مواتية لتنمية افريقيا”، السبل الكفيلة بوضع حد للنزاعات المسلحة بالقارة.
وبالإضافة إلى النزاعات المسلحة والتهديد الإرهابي والتطرف العنيف والراديكالية، فإن القارة الافريقية ليست بمنأى عن الانفصالية التي تتفاقم حدتها بسبب تدفقات الأسلحة والأموال غير المشروعة، والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية.
وستشكل القمة الاستثنائية للمنظمة الافريقية مناسبة لتقييم هذا الوضع الذي يهدد سلام وأمن واستقرار القارة وتنميتها.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي يرتقب أن تصادق على إعلان جوهانسبورغ، أيضا مداخلة حول مبادرة إسكات الأسلحة وتقديم تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول الأنشطة والجهود الرامية إلى إسكات الأسلحة بافريقيا.
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