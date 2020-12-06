شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل اكثر من 29 الف اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 6 ديسمبر 2020 اعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاحد، عن تسجيل 29039 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 457 وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة مليونين و460770 إصابة مؤكدة منها 43141 حالة وفاة و479891 حالة نشطة ومليون و937738 حالة شفاء.

وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي، ان الاصابات الجديدة توزعت بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7512 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3753 إصابة).

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