شكرا لقرائتكم خبر عن 1.17 مليون إصابة بكورونا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 1.17 مليون إصابة حتى مساء اليوم الأحد. وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 109 آلاف و456 شخصا، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء. وتعافى 859 ألفا و643 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 40 أسبوعا.

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