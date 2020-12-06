شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. ارتفاع ضحايا حادث منجم للفحم إلى 23 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس السبت أن 23 شخصا لقوا حتفهم بعد أن حوصروا في منجم بمدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، في ثاني حادث من نوعه في المنطقة خلال ما يزيد قليلا عن شهرين.

وأضافت الوكالة أن الضحايا كانوا من بين 24 شخصا حوصروا تحت الأرض بسبب المستويات المفرطة لغاز أول أكسيد الكربون في منجم فحم ديوشويدونغ، مضيفة أنه جرى إنقاذ أحد الناجين بعد أكثر من 30 ساعة من جهود البحث والإنقاذ.

وقالت الوكالة إنه يجري التحقيق في الحادث الذي وقع يوم الجمعة عند نحو الساعة الخامسة مساء (0900 بتوقيت جرينتش) في منجم أُغلق منذ أكثر من شهرين مع تفكيك الشركة لمعدات تحت الأرض.

وأمرت الحكومة الصينية اليوم الأحد السلطات المحلية "باتخاذ إجراءات حاسمة للحيلولة دون وقوع حوادث كبيرة في مناجم الفحم على نحو فعال"، وذلك بحسب بيان نشر على موقع وزارة إدارة الطوارئ.

وتعد مناجم الصين من بين أكثر المناجم التي تشهد حوادث دامية في العالم حيث تم تسجيل 16 حالة وفاة في أواخر سبتمبر أيلول بعد ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون التي حاصرت العمال في منجم سونغزاو للفحم في تشونغتشينغ.

وذكرت الوكالة أن منجم ديوشويدونغ يحوي معدلات مرتفعة من الغاز وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية من الفحم 120 ألف طن سنويا.