شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: ما قدمه المتطوعون في الجائحة أنبل ما يمكن للإنسان تقديمه والان مع التفاصيل

الأحد 6 ديسمبر 2020 أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات أن ما قدمه المتطوعون في أزمة جائحة كورونا هو أنبل ما يمكن للإنسان أن يقدم للآخرين.

وقال في رسالة نصية بعث بها للمتطوعين في الخطوط الأمامية في مواجهة كورونا: «إخواني وأخواتي المتطوعين إن ما قدمتموه في ظل هذه الجائحة والتحديات التي يعيشها العالم حالياً، باذلين أقصى جهودكم وطاقاتكم لحماية وخدمة من يعيشون على أرض الإمارات، هو أنبل ما يمكن للإنسان أن يقدم للآخرين. أشكركم وأدعو الله أن يبارك جهودكم، وأن يوفقنا جميعاً في خدمة هذا الوطن. أخوكم عبدالله بن زايد».

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد: ما قدمه المتطوعون في الجائحة أنبل ما يمكن للإنسان تقديمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.