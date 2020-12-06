الصحة تعلن وفاة استاذ بكلية الطب في جامعة بغداد اثر اصابته بكورونا

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن وفاة استاذ بكلية الطب في جامعة بغداد اثر اصابته بكورونا. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ننعى الاستاذ في قسم الجراحة في كلية الطب في جامعة بغداد وجامعة اربيل الدكتور صائب صديق الكيلاني/ استشاري جراحة عامة". واضاف ان "الكيلاني توفي اثر اصابته بفيروس كورونا".

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