المحجوب: لن نسمح ببقاء الإرهابيين في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، الأحد، إن تركيا مستمرة في إرسال المرتزقة إلى ليبيا.

وأكد المحجوب في تصريحات صحفية، أن الجيش الليبي رصد 5 سفن تركية بالمياه الإقليمية الليبية، مشيراً إلى أن أنقرة تحاول عبر دعم الإرهاب عرقلة كافة الجهود السياسية للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية.

وأضاف:" لن نسمح ببقاء الإرهابيين والمساس بسيادتنا"، مؤكداً أن "الثوابت الليبية الدائمة هي القضاء على الإرهاب والمرتزقة وإخراج الأجانب من بلادنا".

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن مصر من الدول المهمة ويجمعها مع ليبيا أمن قومي مشترك، مشيراً إلى أن "المشاورات مستمرة بيننا عبر كل القنوات".

وتواصل تركيا إرسال شحنات الموت إلى ليبيا، بهدف تأجيج الصراع، واستثمار الأزمة لتحقيق مكاسب مالية وسياسية، حيث رصد تطبيق "فلايت رادار"، المتخصص في تتبع حركة الطيران، الأسبوع الماضي، وصول أكثر من 10 طائرات شحن عسكرية تركية جديدة إلى غرب ليبيا.



وتعمل تركيا على إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن طريق خرقها بنود الاتفاق التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية.

ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي، وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى الغرب الليبي، رغم مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان في المؤتمر الذي نص على احترام القرارات الدولية بحظر الأسلحة.