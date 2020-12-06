هل تخطط أنقرة لإفشال الهدنة الليبية ؟

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جدة - خالد شويل - رفعت قوات الجيش الليبي أعلى درجات الاستعداد والتأهب لصد أي تحركات عدائية بعد رصد سفن حربية تركية قرب المياه الإقليمية. وطلب آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت المكلف أحمد سالم عطية الله آدم اليوم (الأحد)، القواطع والوحدات التابعة لقوات الجيش برفع درجة الاستعداد الكاملة لكل القوات مع أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي تحركات ووقف الإجازات وأوامر الحركة للآليات المغادرة حتى إشعار آخر. تزامن ذلك مع اقتراب 5 سفن تركية حربية من المياه الإقليمية الليبية، تم رصد تحركاتها بالقرب من خليج سرت الذي يمتد من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة وتقع على شاطئه معظم موانئ تصدير النفط الليبي.

من جهته، دعا المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أهالي المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات على خطوط التماس إلى التعاون مع القوات المسلحة الليبية والإبلاغ عن أي تحرك للمليشيات والمرتزقة والأتراك.

وجدّد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، التأكيد على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف وتفاهمات اللجنة العسكرية 5+5.

وقد تزايد النشاط العسكري التركي في ليبيا، وهبطت العديد من طائرات الشحن العسكرية خلال الأسبوع الماضي في قاعدة الوطية الجوية، وسط مخاوف من احتمال تدخل تركي يفشل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع، ويعرقل الجهود الأممية في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.