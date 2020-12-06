شكرا لقرائتكم خبر عن «غزوان الخالدية» يتوج بالشوط الرئيسي في سباق العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام توج الجواد «غزوان الخالدية» بالشوط الرئيسي للسباق الرابع للخيل بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف مسجلاً زمناً قدره 01:04:44 وبفارق 3 أطوال عن «شوال» صاحب المركز الثاني.

وكان الحفل الذي أقيم السبت تألف من 7 أشواط خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الرابع الذي تم تخصيصه للمهجنة وشاركت في السباق 98 خيلاً وبلغت مجموع جوائزه المالية الحفل 505 آلاف درهم.

وانطلق السباق بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2000 متر تكافؤ برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وفاز بلقبه «هزيم الرعد» في زمن قدره 01:05:53 وبفارق طول 4.25 عن «مهيمن» الوصيف.

فيما ظفر الجواد «دينار الخالدية» بالشوط الثالث المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر مسجلاً زمناً قدره 01:35:83 وبفارق طول 5.25 عن صاحب المركز الثاني «ايه اف لزوم».

كما توج «فيث اند فورتشون» بالشوط الرابع المخصص للخيول المهجنة لمسافة الميل محققاً زمناً قدره 01:37:82 وبفارق طول كبير بلغ 12 عن صاحب المركز الثاني «وينغز أوف غولد».

وحقق «أونلي سموك» المركز الأول في الشوط الخامس مسجلاً زمناً وقدره 01:49:04 وبفارق طول 9.5 عن الوصيف «رأس الحد»، أما «ايه اف رمز» تمكن من الفوز بلقب الشوط السادس في زمن قدره 01:48:17 وبفارق طول 2.25 عن صاحب المركز الثاني «جاهز»، فيما توج «ايه اف ماس» في ختام الأمسية مسجلاً زمناً قدره 02:19:65 وبفارق طول 2.5 عن «ثابت الريف» الوصيف.

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