وزير الطيران يتفقد أجهزة ومعدات مواجهة السيول وهنجر 7000 بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الأجهزة الجديدة والمعدات المخصصة للتعامل مع السيول والأمطار الشديدة بمطار القاهرة الدولي.

جاء ذلك خلال جولة قام بها وزير الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد؛ لمتابعة الحركة وآخر استعدادات المطار لمواجهة أية موجة أمطار، وذلك في ضوء تنفيذ خطة الحكومة المصرية ووزارة الطيران المدني نحو التحديث والتطوير لجميع مطارات مصر وتزويدها بالأجهزة الحديثة والمتطورة عالميًّا.

وشاهد منار أجهزة سحب المياه وتوزيعها في المسارات والمخرات المخصصة لها؛ بما يعزز من الإجراءات الاحترازية، واستعداد المطار بالشكل الأمثل في حالة تعرض البلاد إلى السيول والأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء.

واطمئن وزير الطيران على حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولي وانسيابية التشغيل، معطيًا توجيهاته لجميع العاملين بأهمية التنسيق التام مع الأجهزة المختلفة في حالة هبوط أمطار كثيفة؛ لضمان سيولة الحركة داخل المطار وخارجه، من أجل الحفاظ على سلامة جميع الركاب والعاملين بالقطاع.

وتفقد وزير الطيران المدني هنجر 7٠٠٠ التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وتابع أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدى الطائرات التابعة للشركة من طراز إيرباص A320، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندسين والفنيين عن إجراء العديد من التطورات الديناميكية والإضافات والتحديثات الفنية بها، بما يزيد من كفاءتها وقدرتها التشغيلية مرة أخرى بعد أن تم توقفها خلال الفترة الماضية.

وتابع منار سير العمل داخل الهناجر والأداء والخدمات الفنية والتكنولوجية، التي تقدم لجميع العملاء من شركات الطيران المختلفة، موجهًا بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، فضلًا عن تقديم أفضل الخدمات؛ تلبية لاحتياجات العملاء بما يزيد من الإمكانات والقدرات الفنية للشركة، ويدعم خططها نحو التوسع في الأسواق العالمية.

رافق الوزير خلال الجولة، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وعدد من قيادات قطاع الطيران المدني.