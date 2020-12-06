بعد انخفاضه.. تطور معدل الفقر في مصر خلال 20 عاما (جراف تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الفقر في مصر انخفض لأول مرة خلال 20 عاما خلال عام 2019-2020، ولكنه لا يزال يشير إلى أن نحو 30% من الشعب فقراء.

وتضمنت الـ 20 عاما الماضية تضمنت أحداثا عديدة بدءا من الإصلاح الاقتصادي في العقد الأول من القرن الحالي مرورا بالأزمة المالية العالمية وثورة يناير 2011 وسنوات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي عقب الثورة وانتهاءً بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخير الذي بدأ في 2016 ولمدة 3 سنوات حتى بدء جني ثمار هذا الإصلاح الذي اصطدم بأزمة كورونا في النهاية.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور معدل الفقر في مصر خلال آخر 20 عاما، بحسب بحوث الدخل والإنفاق التي يصدرها جهاز الإحصاء، والتي كان آخرها ما أعلنه الجهاز يوم الخميس الماضي عن عام 2019-2020 بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، ولكنه لم يتح نسخا إلكترونية من نتائج البحث الأخير حتى الآن.