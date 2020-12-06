اليوم / أوّل دولة في العالم، روسيا تنطلق في حملة تلقيحٍ جماعي ضدّ "كورونا"

إنطلقت في العاصمة موسكو اليوم السبت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لتكون روسيا أول دولة تبدأ حملة التطعيم ضد الوباء العالمي، حسب وكالة "روسيا اليوم".

وذكرت الوكالة أن حملة التطعيم ضد الفيروس إنطلقت اليوم في موسكو، بلقاح "سبوتنيك V" في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين الجمعة، أن 5 آلاف شخص سجلوا طلباتهم إلكترونيا لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في المدينة خلال الساعات الخمس الأولى بعد فتح باب التسجيل أمس.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية الثلاثاء، في بيان، أن فعالية لقاحها "سبوتنيك V" للوقاية من فيروس كورونا، تجاوزت نسبة 95%.

وأفاد البيان بأن فعالية اللقاح "أثبتت بعد 42 يوما من الحصول على الجرعة الأولى، وبشرط حصول الشخص على جرعة ثانية".

وأوضحت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك V" وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (وهو اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42.

كما أشار البيان إلى أن تكلفة الجرعة الواحدة من اللقاح لن تزيد عن 10 دولارات أمريكية، وسيكون متاحا للمستهلكين في جانفي 2021، حسب المصدر ذاته.



(الأناضول)

