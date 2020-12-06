أوكرانيا تُسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت أوكرانيا اليوم الأحد 11 ألفا و590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى جانب تسجيل 167 حالة وفاة جديدة وتعافي ألف و127 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت صحيفة كييف بوست الأوكرانية على موقعها الإلكتروني إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصلت 813 ألف و306 حالة منذ بداية الوباء، فضلا عن تعافي ما إجماله 418 ألف و581 حالة ووفاة 13 ألف و588 حالة في أوكرانيا منذ بداية الجائحة.

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، الثلاثاء، أن الوضع الوبائي في البلاد والموقف الخاص بفيروس كورونا أو كوفيد-19 أشبه بـ"الكارثي"، وأنه يتعين على الدولة الأوكرانية الاستعداد لما هو أسوأ.

وكانت وزارة الصحة الأوكرانية قد سجلت 8899 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ 30 أكتوبر، كما تم تسجيل 7532 حالة وفاة.

وقال ستيبانوف، في تصريحاته التي أوردتها

صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية: "يتحول الوضع بسرعة من الصعب إلى الكارثي".. مُضيفًا أن البلاد في حاجة للاستعداد لما هو أسوأ، "فمن المستحيل اجتياز الموجة الثانية بسهولة"، على حد قوله.

وشدد على أنه في حال استمر المواطنون في تجاهل قواعد السلامة، فإن البلاد ستكون على وشك حدوث كارثة لا يمكن تفاديها، مؤكدًا أن "الأسوأ لم يأت بعد".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.