العراق يُسجل 1680 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 564 ألفًا و200 إصابة.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 1910 حالات تعافي جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 493 ألفًا و567 حالة، فيما تم تسجيل 21 وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 12

ألفًا و432 حالة.

وقد أكدت وزارة الصحة العراقية السبت أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا يعني أن البلاد بمنأى عن الخطر، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.



وأضافت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أنه بالرغم من التحسن الواضح في الوضع الوبائي بالعراق من استقرار في أعداد الإصابات،

والانخفاض المستمر في عدد الوفيات، إلا أن ذلك لا يعني أننا بمنأى عن الخطر.



وأشارت إلى أنه مع عودة افتتاح كل المرافق الحيوية وبدء العام الدراسي الجديد فإن ذلك من شأنه أن يساعد على زيادة انتقال العدوى والإصابات في حال عدم الالتزام بضوابط وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.