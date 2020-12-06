البحرين تبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع أفغانستان وبريطانيا

بحث اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني البحريني قائد الحرس الملكي مع مستشار الأمن الوطني الأفغاني حمد الله محب، العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة لخدمة المصالح المشتركة.



وأكد آل خليفة - خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأحد وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية - أهمية زيادة حجم التنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات دعمًا للاستقرار والأمن

العالمي.



من جهته.. أعرب مستشار الأمن الوطني الأفغاني عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به البحرين في سبيل توحيد الجهود لدعم الاستقرار العالمي، مؤكدا أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.



وعلى صعيد متصل.. استعرض مستشار الأمن الوطني البحريني مع رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية الجنرال السير نيكولاس كارتر، العلاقات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحرص المتبادل على تطوير العلاقات المشتركة مع بريطانيا وتنميتها على المستويات كافة بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المملكة المتحدة على الساحة الإقليمية والدولية وجهودها وإسهاماتها البناءة في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار في العالم التي تدعمها المملكة بشكل دائم.



من جهته.. أعرب قائد أركان القوات المسلحة البريطانية عن تقديره لجهود مملكة البحرين في توثيق روابط الصداقة التاريخية وتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، مشيدا بدور البحرين وإسهاماتها المهمة في إرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة.