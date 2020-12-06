أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 17 وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الكيلة - في التقرير اليومي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في (الخليل، جنين، رام الله، البيرة، طوباس، طولكرم، بيت لحم، نابلس، القدس، قطاع غزة)، منوهة بتعافي 1758 حالة.
ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 66 مليونا و540ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 42.8 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و528 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافا
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تسجل 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.