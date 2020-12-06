وزير الخارجية البحريني: التعاون مع إسرائيل لا يستهدف أي دولة

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وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني
أعلن وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، أثناء كلمة في جلسات حوار المنامة، أن التعاون مع اسرائيل ”خطوة استباقية للمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها وليس رد فعل على تهديد ولا يستهدف أي دولة.”
وأضاف: أنه ”يجب العمل على تعزيز أمن الخليج عبر توسيع الشراكات“.
بدوره قال وزير خارجية إسرائيل غابي اشكنازي، في حوار المنامة: إن ”اتفاقيات إبراهيم ليست ناديًا مغلقًا وهي مرشحة للاتساع“ مؤكدًا أنها لا تاتي كذلك على حساب الفلسطينيين.
وأشار اشكنازي: إلى أن ”هناك معسكرًا بالشرق الأوسط اختار الحرب والعنف بقيادة إيران“.
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