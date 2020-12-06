فلاي دبي توفر لمسافريها تأمين سفر متعدد المخاطر اعتبارًا من 1 ديسمبر

الأحد 6 ديسمبر 2020

أعلنت فلاي دبي لها أنها ستوفر لمسافريها تأمين سفر جديد متعدد المخاطر وسيتم تطبيقه تلقائيًا على جميع الركاب الذين يشترون تذكرة فلاي دبي اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020.



المسافرون الذين يشترون تذكرة فلاي دبي سواء عبر الموقع الشبكي او تطبيق الهاتف المتحرك او عبر متاجر فلاي دبي او مركز خدمة العملاء او عبر من شركاء السفر سيحصلون تلقائيًا على تأمين السفر الجديد متعدد المخاطر دون أي تكلفة إضافية والذي تقدمه شركة (ايه اي جي ) . بالاضافة الى التغطية الشاملة ضد كوفيد-19 ، تغطي وثيقة التأمين ايضا كلاً من رحلات العودة ورحلات الاتجاه الواحد خارج بلد إقامة المسافرين.

وتعليقًا على هذا الإعلان ، قال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي : "تبقى سلامة وصحة مسافرينا وطاقمنا على رأس أولوياتنا. سيوفر تأمين السفر متعدد المخاطر للركاب ثقة أكبر في السفر مع العلم أنه سيتم الاعتناء بهم في كل خطوة من رحلتهم. نتوقع أن يزداد الطلب على السفر خلال موسم العطلات الشتوية المقبل ، وهذا سيمنح المسافرين المزيد من راحة البال".

وتعد الخدمة التي تقدمه فلاي دبي بالتعاون مع (AIG Travel)، صالحة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020 لجميع الحجوزات التي تتم من خلال الموقع الشبكي للناقلة أو تطبيق فلاي دبي للهاتف المحمول أو مركز عملاء فلاي دبي أو متاجر السفر أو بوابة عطلات من فلاي دبي أو وكلاء السفر أو أي شركاء سفر آخرين من فلاي دبي.

تشمل المزايا الرئيسية لوثيقة التامين ما يلي:

- تغطية للنفقات الطبية الخارجية وعمليات الإجلاء في حالات الطوارئ تصل إلى 500،000 دولار أمريكي صالحة لـ كوفيد-19 (وفقا لما هو موضح في الوثيقة) وحالات الطوارئ الطبية الأخرى أثناء السفر إلى الخارج.

- ما يصل إلى 7500 دولار أمريكي في حال الغاء الرحلات أو تقليص التكاليف غير القابلة للاسترداد ، بما في ذلك إذا كان المسافر أو أحد أقاربه (كما هو محدد في الوثيقة) غير قادر على السفر لأنه تم تشخيصه بفيروس كوفيد-19 قبل موعد مغادرة الرحلة المحدد ، أو لأسباب أخرى.

- ما يصل إلى 150 دولارًا أمريكيًا في اليوم للشخص الواحد للحجر الصحي في الوجهة ، بحد أقصى 14 يومًا متتاليًا.

- تغطية المتعلقات الشخصية ومتاعب السفر والإلغاءات المتعلقة بإغلاق المجال الجوي والحوادث الشخصية والرياضات الشتوية وغيرها.