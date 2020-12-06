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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تكشف خطتها لنقل وتخزين لقاح كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 6 ديسمبر 2020
كشفت شركة مصر للطيران عن استعدادها لنقل لقاح كوفيد -19، إلى مصر وكيفية عملية النقل.
وكشف رشدي زكريا في تصريحات للتلفزيون المصري، إن "مصر للطيران" مستعدة بشكل كامل نقل لقاح فيروس كورونا إلى مصر.
وأضاف زكريا أن أسطول شركة مصر للطيران جاهز لشحن اللقاح إلى مصر، مشيرا إلى إضافة طائرتين من طراز 777 إلى الأسطول لدعمه في مواجهة الطلب على نقل اللقاح.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مصر للطيران أن هناك حاويات مبردة سيتم وضع اللقاح بها أثناء نقله إلى مصر؛ للحفاظ على درجة حرارته، مشيرًا أيضًا إلى وجود ساحة مبردة في قرية البضائع بمطار القاهرة، لتخزين اللقاح به لحين توزيعه بالسيارات.
وأشار رشدي زكريا إلى أن الأولوية الآن ستكون لنقل جرعات اللقاح إلى مصر، وبعد ذلك سيتم تلبية أي طلبات من دول أخرى لنقل اللقاح إليها.
وأكد الكابتن طيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران ، للشحن الجوى، فى تصريحات سابقة ، إن الشركة على أتم الاستعداد ، لنقل لقاح فايزر الذى يستوجب حفظه في درجة حرارة منخفضة.
من جانبه، قال نور سليمان ، المدير التنفيذي لإحدى شركات الشحن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،أنه لن يكون هناك أى مشاكل في نقل اللقاح الذى ستقوم شركة فايزر بتسليمه للشركة، مشيرا إلى أنه سيجرى توصيل اللقاح في خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
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