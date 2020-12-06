الموقف الوبائي.. حالات الشفاء من كورونا تفوق الاصابات اليومية

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، عن ازدياد في حالات الشفاء من فيروس كورونا مقابل الاصابات اليومية. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل ١٩١٠ حالات شفاء من فيروس كورونا، فضلا عن تسجيل ١٦٨٠ اصابة بكورونا، بالاضافة الى تسجيل ٢١ حالة وفاة".



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