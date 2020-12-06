شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 مسلحاً في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم (الأحد) مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحاً في مقاطعة قندهار جنوب البلاد، مؤكدة أن القتلى سقطوا خلال عمليات غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود منذ يوم أمس (السبت). وأفادت الوزارة في بيان لها بأنه تم العثور على ألغام مضادة للأفراد والسيارات، وتم إبطال مفعولها.

من جهته ، قال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب : إن إنجاز عملية السلام مع حركة طالبان سيُتيح للحكومة الأفغانية إمكانية التركيز على محاربة تنظيم داعش.وأضاف أن "أحد الأسباب التي تجعلنا نُركّز على عملية السلام مع طالبان، هو أن قوّاتنا الأمنية سيكون بإمكانها توجيه قدراتها ضد مجموعات إرهابية مثل داعش". وبدأت الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات في سبتمبر في قطر. وأتت هذه المفاوضات الأفغانية المباشرة والأولى من نوعها، في أعقاب اتفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان في فبراير الماضي.