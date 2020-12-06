شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام سكان كاليفورنيا بالبقاء في المنازل للوقاية من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاليفورنيا-رويترز قال مسؤولون أمريكيون إن أكثر منطقتين اكتظاظاً بالسكان في ولاية كاليفورنيا ستخضعان لأوامر البقاء في المنزل بحلول مساء الأحد، حيث تمثل جائحة «كوفيد-19» ضغطاً كبيراً على المستشفيات في تلك الولاية الأمريكية الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

وستشمل الأوامر منطقتي جنوب كاليفورنيا وسان جواكين فالي وستؤدي لإغلاق الحانات وصالونات تصفيف الشعر والحلاقة ولن يُسمح للمطاعم إلا بخدمات الطلبات السريعة والتوصيل.

تسري هذه الأوامر من الساعة 11:59 مساء الأحد، بأمر أعلنه الأربعاء، جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي. وسيتم أيضاً فرض عزل عام في منطقة خليج سان فرانسيسكو مساء الأحد، بموجب سلسلة مختلفة من الأوامر أصدرها المسؤولون هناك، الجمعة.

وقال مسؤولون، السبت، إنه تم تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة بـ«كوفيد -19» في كاليفورنيا، الجمعة، فيما يعد رقماً قياسياً منذ بدء الجائحة. وقال المسؤولون إن الولاية سجلت أيضاً 209 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19791.

كانت هذه تفاصيل خبر إلزام سكان كاليفورنيا بالبقاء في المنازل للوقاية من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.