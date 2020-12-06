شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 1878 عضواً في «كلّنا شرطة» افتراضياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي (افتراضياً) بتخريج دفعة جديدة من مبادرة «كلنا شرطة»، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع. وبلغ عدد الخريجين 1878، من المواطنين والمقيمين وعدد المسجلين بالمبادرة 53287 عضواً.

وهنأ اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، القائد العام، الخريجين، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على صقل مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من أداء واجباتهم على الوجه الأكمل، شركاء استراتيجيين.

وأوضح أن «كلنا شرطة» حققت أهدافها بنجاح في تعزيز الوعي الأمني لدى المشاركين، وأكدت قيم التعايش السلمي والتسامح بين أفراد المجتمع. كما أسهمت بدور رائد وكبير في دعم جهود الارتقاء بالأداء الأمني وجودة الخدمات، للحفاظ على أبوظبي، بوصفها واحدة من أكثر مدن العالم أماناً.

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