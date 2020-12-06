شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز أعمال المنشآت والصيانة بأندية الشارقة بنسب تقترب من 90% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل أعمال المنشآت الجديدة والتطوير والصيانة في أندية الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية من مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة بنسب متفاوتة تصل ما بين 70 إلى 90 % وذلك ضمن خطط مجلس الشارقة الرياضي المستمرة لاستدامة المرافق ورفع كفاءة الأندية من حيث جاهزية المباني وتهيئة المرافق المختلفة وبما يتواكب مع الدعم المستمرلها.

وأشار عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس الشارقة الرياضي إلى أن المجلس يقوم بتوجيهات مباشرة من عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس بمتابعة جميع أعمال المنشآت الجديدة والتطوير والصيانة من خلال قسم متابعة المنشآت الرياضية في الإدارة الذي يقوم بالمتابعة اليومية والمستمرة للأندية والتواصل المباشر من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية للوقوف بشكل مباشر على المتطلبات بالتعاون والتنسيق مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة والعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة.

واستطرد قائلاً: «فيما يتعلق بنادي الحمرية ستقام صيانة شاملة بالنادي تتمثل في السور الخارجي وإنشاء ملعب للقوس والسهم وأعمال صيانة عامة بنسبة تصل إلى 80%. أما الأعمال بأندية المنطقة الشرقية، فجار العمل على صيانة شاملة لنادي دبا الحصن بما نسبته 90% واتحاد كلباء وخورفكان بنسبة 90%، وفيما يتعلق بأندية المنطقة الوسطى فإن نادي مليحة يشهد تنفيذ أعمال صيانة عامة تشمل عدداً من المرافق بجانب تطوير شامل للمسرح بنسبة عمل تصل إلى 85%، بالإضافة إلى الأعمال في نادي المدام من استبدال أرضية الملعب الرئيسي من صناعية إلى طبيعية مع كافة الخدمات اللازمة مثل شبكات الرى والتصريف وإستبدال المضمار بجانب أعمال صيانة عامة أخرى بنسبة تصل إلى 70%، وفي نادي الذيد جار تبديل أرضية الملعب الرئيسي بجانب استبدال المضمار أيضاً مع صيانة المنصة الرئيسية والعمل أيضاً على تنفيذ صيانة شاملة للصالة الرياضية ليصل العمل إلى مانسبته 70%.

وأضاف: يحرص المجلس على متابعة ما يستجد من أعمال ومشاريع من أجل رفع كفاءة البنى التحتية لأنديتها والإيفاء بالمتطلبات بما يقود إلى أن تكون أندية الإمارة على أعلى مستوى من التجهيزات والمرافق التي تخدم الأعمال الإدارية والفنية ترجمة للدعم اللامحدود للأندية والرياضة في الإمارة، و ذلك بهدف استقبال الناشئين والشباب لممارسة الرياضة التي يحبونها ونشر الألعاب المختلفة، واستضافة البطولات المحلية والعالمية ودعم السياحة الرياضية خصوصاً في المناطق ذات الطابع السياحي.