شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يلتقى السفير الروسى.. ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الأحد، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، السفير جورجي بوريسينكو، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدي مصر. وأكد رئيس مجلس الشيوخ عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية، مشيراً إلي أن المجلس علي أتم استعداد لدعم هذه العلاقات في المجال البرلماني.



رئيس مجلس الشيوخ يلتقى السفير الروسى

ولفت رئيس المجلس حسب البيان الصحفي اليوم الأحد، إلي التقدير والاحترام الذي يحظى به التعاون المصري الروسي في جميع المجالات لدي جموع الشعب المصري، ولاسيما في إنشاء محطة الضبعة النووية وتطوير السكك الحديدية.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن المجلس سيشكل لجنة صداقة (مصرية- روسية)، استجابة لمطالبه الجانب الروسي، أسوة بلجنة الصداقة الروسية المصرية لديهم، دعماً لهذه العلاقات.

ومن جانبه، قدم السفير الروسي التهنئة للسيد رئيس مجلس الشيوخ علي توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدا علي رغبة روسيا في تطوير العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات، خاصة في ضوء علاقات الأخوة المتميزة بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

كما قدم السفير الروسي الدعوة إلي رئيس مجلس الشيوخ لزيارة روسيا في الوقت الذي يناسبه.