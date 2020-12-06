بوطازوت توضح: قناتي على يوتوب ليست لـ”روتيني اليومي”

عبرت الفنانة المغربية، دنيا بوطازوت، عن غضبها من رواج أخبار تفيد عزمها على القيام بفيديوهات “روتيني اليومي” على يوتوب، موضحة أنها أنشأت قناة لتقريب جمهورها من كواليس أعمالها لا غير.

وظهرت بوطازوت، أمس السبت، في مقطع فيديو، توضح فيه لجمهورها حقيقة كل ما راج عن تخصيصها قناة على يوتوب للقيام بفيديوهات مثيرة تحت غطاء ما يطلق عليه “روتيني اليومي”، معتبرة أن هذه النوعية من الفيديوهات ليست هدفها من إنشاء القناة.

و أشارت بوطازوت إلى أن الهدف من قناتها هو مشاركة الجمهور كواليس أعمالها الفنية، مضيفة: “فيديوهات رروتيني اليومي ليست من طبيعتي، ولا أخلاقي، ولا أصلي”.

يذكر أن دنيا بوطازوت حلت، قبل مدة، قصيرة بالمغرب، للاستئناف نشاطها الفني، بعد قضائها فترة الحجر الصحي الشامل في البرتغال.