شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من طولكرم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 1:04 مساءً, 6 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيراً محرراً من محافظة طولكرم.

وأفادت مصادر ومحلية في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رباح عبد الفتاح لبدي، بعد أن داهمت منزله في بلدة زيتا شمال طولكرم.

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