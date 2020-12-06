شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تقشي كورونا في 35 ولاية هندية.. والوفيات تتجاوز 140 ألف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 12:58 مساءً, 6 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 482 حالة وفاة و36011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضي.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 140182 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 9644222 إصابة بالفيروس التاجي.

وأفادت الوزارة أن عدد حالات التعافي وصل 9100792 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

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