شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بلجيكا تسجل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 12:07 مساءً, 6 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات أعلنت بلجيكا اليوم عن تسجيل 112 وفاة و2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت بذلك لتصل إلى 17254 وفاة و589942 إصابة بالفيروس التاجي.

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