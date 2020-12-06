شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ حملات التلقيح ضد كورونا .. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة البريطانية اليوم ان البلاد تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر/بيوأنتك لكورونا (كوفيد-19) هذا الأسبوع مما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.

ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.

وأوضحت وزارة الصحة إن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها، مشيرة إلى ان اللقاح سيُعطى أولا في 50 مستشفى،حيث إن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.

وكانت بريطانيا قد أعطت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيوأنتك الأسبوع الماضي لتتصدرا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.