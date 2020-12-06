شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تستعد للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

نقلت صحيفة (ذا تايمز) عن مساعدين للعائلة الملكية البريطانية لم تذكر أسماءهم قولهم إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وزوجها الأمير فيليب قد "يعلنان للشعب" عن حصولهما على اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 بمجرد حدوث ذلك.

ومن المرجح أن تكون الملكة البالغة من العمر 94 عاما وزوجها البالغ من العمر 99 عاما من بين أوائل من يحصلون على اللقاح، وذلك مع إعطاء الحكومة الأولوية للمسنين في الوقت الذي تبدأ فيه طرح لقاح شركة فايزر الذي تمت الموافقة عليه في الثاني من ديسمبر.

وتحظى الملكة باحترام كبير في المجتمع البريطاني، وسيكون دعمها العلني للقاح بمثابة رسالة قوية في مواجهة المعلومات المضللة المضادة للتطعيم باللقاح والتي يتم تداولها عبر الإنترنت.

وأودى فيروس كورونا حتى الآن بحياة أكثر من 60 ألفا وأصاب ما يربو على مليون و700 ألف في بريطانيا.