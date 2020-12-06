غلاف "تايم".. 2020 "الأسوأ" في تاريخ البشرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على غير العادة ظهر غلاف مجلة تايم الأمريكية حاملا الرقم 2020، في إشارة إلى العالم الحالي، وقد وضعت عليه علامة "إكس" (X) ضخمة.

وبررت المجلة صورة الغلاف بأن عام 2020 كان الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة والعالم أيضا، مؤكدة أن غالبية سكان العالم لم يشهد عاما مماثلا على الإطلاق.



وقالت "ستكون بحاجة لأن يتجاوز عمرك مائة عام لتتذكر حجم الدمار الذى خلفته الحرب العالمية الأولى عام 1914 وجائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918؛ أو أن يناهز عمرك التسعين لفهم الشعور بالحرمان الاقتصادى الذي عاشه الأمريكيون خلال الكساد الكبير؛ أو أن تكون فى الثمانينيات من العمر لتذكر أهوال الحرب العالمية الثانية".

وترى لو أن عام 2020 كان فيلما مأساويا لأوقفت العرض بعد 20 دقيقة فقط من بدايته، بسبب كم المآسي التي ستشاهدها فيه.

كان التهديد الأبرز الذي واجه البشرية هذا العام هو الشعور بالعجز، حيث وقف العالم مكتوف الأيدي أمام فيروس صغير غير قادر على إنتاج لقاح فاعل له.

وعندما فرضت الولايات الأمريكية الإغلاق بالتزامن مع باقي العواصم العالمية، تمكن الأمريكيون الذين يمكنهم العمل عن بُعد من القيام بوظائفهم من المنزل. لكن الكثير من الأمريكيين لم يملكوا مثل هذا الامتياز وفقدوا وظائفهم، نظرا لغياب مصدر دخل يساعدهم على دفع الإيجار أو الرهن العقارى أو إطعام أسرهم.

تحول الجوع أيضا إلى قضية أساسية في عام 2020، حيث شكل تحديات حتى فى البلدان المتقدمة التي تمتلك الوسائل الكفيلة للتعامل معه. فى الوقت نفسه، يواجه الآباء فى جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن إمكانياتهم، صعوبة بالغة في رعاية أطفالهم والتعليم المنزلى.

علامة "X" الحمراء رمزية حيث استخدمها مجلة تايم في أربع مناسبات سابقة فقط.

الأولى كانت عقب وفاة أدولف هتلر. والثانية كانت لصدام حسين عام 2003 في بداية حرب العراق.

والثالثة في عام 2006 عندما أعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي.

وكان مقتل أسامة بن لادن عام 2011 المرة الأخيرة التي تستخدم فيها المجلة علامة "X" الحمراء.