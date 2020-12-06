"حفتر" يثني على عقيلة صالح: الداعم الحقيقي للجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بدور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واصفا إياه بأنه شخصية وطنية بامتياز.

تصريحات حفتر جاءت خلال اجتماعه بوفد من مشائخ وأعيان قبيلتي المنفة والقطعان في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة، حيث أكد خلاله أن رئيس مجلس النواب هو "الداعم الحقيقي للقوات المسلحة".



وبحسب بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، فإن قائد الجيش الليبي قال: إن "صالح طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان، كان وما زال الداعم الحقيقي للقوات المسلحة، حيث أنه ابن قبيلة عريقة المجاهدة التي قدمت الشهداء والتضحيات من أجل ليبيا".

وللمرة الثانية خلال 10 أيام، يلتقي القائد العام للجيش الليبي وفداً من مشايخ وأعيان قبيلتي المنفة والقطعان (أحفاد شيخ المجاهدين البارز عمر المختار).



وطالب الوفد في اللقاء الذي عقد في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعزل مصير الجيش الوطني عن أي حوارات جارية وإبعاده عن الصراعات لاستكمال مهمته في فرض الأمن وتطهير البلاد.

كما أكدوا على ضرورة أن الجيش الوطني خط أحمر ولا يندرج مصيره تحت أي حوار منعقد، كونه جيش كل الليبيين الذي وحد نفسه وأخرج كل عناصره من دوائر الصراع وكان سباقاً في الدعوة للسلام قبل الجميع.





وتدعم القبائل الليبية المنتشرة في كافة أرجاء البلاد الجيش الوطني، في مهمة تحرير البلاد من الإرهاب ومحاربة الاحتلال التركي الغاشم والمليشيات الإجرامية الموالية له.

ويقوم الجيش الليبي بدور اجتماعي كبير في الصلح بين القبائل الليبية المتحاربة، إضافة إلى الأدوار الأمنية ودعم الاستقرار في البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، تمكن الجيش الليبي من التعامل مع خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق من سبها وغدوة إلى أم الأرانب ومرزق، بحسب المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري.

وتعمل قوات الجيش على تأمين احتياجات الجنوب من الوقود ومواد التموين، لحل الأزمة التي تفاقمت مؤخرا خاصة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وانتشار السوق السوداء والمهربين.