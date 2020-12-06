صنداي تايمز: يجب منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حذرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد من إخفاق المباحثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، التي من شأنها تنظيم العلاقة بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وكتبت الصحيفة: "إذا لم يتم التوصل لاتفاقية، قد يعني ذلك إخفاقا لفن الحكم سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يتعين عليه مكافحة نزاعاته الداخلية، وكذلك بالنسبة للمملكة المتحدة".

وأضافت الصحيفة: "حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست قد تضر بالاقتصادات التي عانت بالفعل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد /كوفيد /19 وعانت من ارتفاع قوي في البطالة- لاسيما في وقت يمكن فيه للمرء أن ينظر إلى المستقبل بقدر معين من التفاؤل بسبب اللقاحات."

وأكدت الصحيفة: " يجب على كلا الجانبين السعي لتجنب خروج بريطانيا دون اتفاق. يجب أن تُنجح العقول الساطعة مساعيها في الأيام القادمة".