شكرا لقرائتكم لقاح كورونا هذه استعدادات بريطانيا لحملة التطعيم ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد إن بريطانيا تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتك" لفيروس كورونا هذا الأسبوع، مما يجعل اللقاح متاحاً في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.

ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاماً والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.

شاب يتلقى جرعة من لقاح فايزر في المانيا

وأعطت بريطانيا الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتك" الأسبوع الماضي لتتصدرا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

شاحنة مبرّدة تخرج من معمل فايزر في بلجيكا حيث يتم صنع اللقاحات

ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول. وقالت وزارة الصحة إن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها.

ويستلزم لقاح "فايزر" و"بيونتك" متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظ الجرعات في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر، وهي تدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

لهذا السبب، قالت وزارة الصحة إن اللقاح سيُعطى أولاً في 50 مستشفى. وأوضحت أن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.