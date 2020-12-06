جعجع يهدد باللجوء للجنائية الدولية لكشف ملابسات انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
هدّد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، باللجوئ إلى المحكمة الجنائية الدولية "إذا لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى نتائج واضحة حقيقية مقنعة".
وقال جعجع خلال لقائه مع أهالي من بلدة نيحا اللبنانية: "التدقيق الجنائي سلك أخيرا طريقه الصحيح وسنتابعه خطوة بخطوة حتى النهاية"، مشددا على أنه "إذا لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى نتائج واضحة حقيقية مقنعة فإننا حكما سنحاول بكل ما أتينا من قوة الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل كشف الحقيقة وملابسات هذه الجريمة".
وأضاف: "كما كان أهالي نيحا مقاومين أبطالا في زمن الحرب، هكذا هم اليوم، مقاومون أبطال في أيام السلم، متشبثون بأرضهم ووطنهم"."، حسبما ذكت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأردف: "رغم الأوضاع الصعبة، والصعبة جدا التي نعيشها اليوم، الأوضاع المرة والقاسية، لن نوفر أي جهد، وسنستمر في نضالنا حتى النهاية، لإخراج البلاد والعباد من الحالة التي هم فيها الآن، إلى رحاب العيش الحر الكريم وسيادة الدولة".
واختتم جعجع حديثه: "سنبقى إلى جانبكم، كما إلى جانب جميع أهلنا في مختلف المناطق اللبنانية، بقدر ما أعطانا الله إمكانات، وقدرات لاجتياز هذه المرحلة الصعبة".
وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.
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