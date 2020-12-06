صور.. وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان إعادة تأهيل "مخر سيل سنور"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل سنور شرق النيل، وذلك ضمن زيارة الوزير لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع والتي تشمل مشروعات تأهيل وتبطين الترع وأنظمة الري الحديث وأعمال الحماية الخاصة بتأهيل ورفع كفاءة مخرات السيول.

تفقد الوزير والمحافظ مخر السيل وتابعا الموقف التنفيذي لأعمال التأهيل ورفع الكفاءة، والتي تشمل أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة وتعلية بطول 3 كيلومتر وبتكلفة 18 مليون جنيه، وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها والتي تستهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.

ناقش الوزير والمحافظ، مع القائمين على المشروع الموقف التفصيلي لأعمال تطوير وتأهيل مجرى المخر وإنشاء التكسية على جانبيه، وكذا الأعمال الجارية بخصوص تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر طبقا للرسومات الهندسية المعدة، والتي تتم بالتوازي مع استكمال أعمال الردم للجسور وتكاسي الدبش بمنطقة الخط، بالإضافة إلى عمل صب خرساني على الميول والقاع أمام وخلف الخط بعد الانتهاء من أعمال التدبيش، وذلك تحت إشراف فني وتنظيمي مشترك بين شركة الغاز ومديرية والري.

أشار المحافظ إلى أن أعمال التأهيل التي جرى تنفيذها ساهمت بشكل كبير في التعامل مع الاندفاع القوي لمياه الأمطار القادمة من سلاسل البحر الأحمر خلال موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد مطلع نوفمبر الماضي، وأسهمت في مرور المياه بشكل آمن، وعدم تكرار ما حدث في مارس الماضي، والتي تعرض "وقتها" المخر لسيول وأمطار لم تشهدها المحافظة منذ عقود نتج عنها انهيار جسر المخر.