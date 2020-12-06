رئيس التليفزيون تكشف لمصراوي علاقة مخرجي المباريات بـ"الفار" وسبب "أزمة الإعادات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

سادت حالة من الجدل في الأوساط الرياضية وصفحات التواصل الاجتماعي الداعمة للأندية المختلفة، خلال الأيام الماضية بسبب "إعادات الهجمات" وعلاقتها بحكم الفار ومدى تأثيرها على قراراته التي يبلغها لحكم الساحة في المباريات، وخاصة في مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، ومباريات كأس مصر (دور قبل النهائي والمباراة النهائية).

بدورها، كشفت نائلة فاروق رئيس التليفزيون لمصراوي موقف الإخراج من إعادات الهجمات وعلاقتها بـ"الفار"، مؤكدة أن حكم الفار لديه بالسيارة الخاصة به جميع الكاميرات الموجودة بملعب المباراة، فضلا عن أن حكم الفار هو المسئول الأول عن كل اللقطات المأخوذة في أية حالة وليس لمخرج المباراة أي علاقة بها.

وأضافت نائلة "حكم الفار هو المسئول عن الإعادات لحكم الساحة، وممنوع نهائيا دخول أي شخص للسيارة الخاصة به حتي مخرج المباراة نفسه"، موضحة أنه فيما يخص توزيع الكاميرات قبل كل مباراة، فالمخرج ملتزم بالبروتوكول الخاص بتوزيع الكاميرات من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي للمباريات الأفريقية.

وتابعت رئيس التليفزيون، أن التواصل يكون بين حكم الساحة وحكم الفار ولا يتداخل أي شخص نهائيا في التواصل، لذا تجد فهي أن مخرج المباراة ليس له علاقة بأي إعادة لحكم الساحة نهائيًا.

وفاز الأهلي بكأس مصر، أمس، في مباراة جمعت بينه وبين فريق طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، وشهدت المباراة إلغاء هدف لفريق طلائع الجيش بداعي التسلل، كما شهدت جدلاً تحكيميًا، فضلا عن الجدل الذي شهده نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك بسبب اعتراض الزمالك على مستوى التحكيم والفار وإعادات المخرجين للهجمات الخطيرة.

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