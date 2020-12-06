إطلاق نظام الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالسعودية.. أعرف التفاصيل

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، نظام الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات على موقعها الإلكتروني المخصص لها، مشيرة إلى أن دخول الموقع للمتقدمين للاختبار سيكون عن طريق استخدام بيانات (أبشر) والدخول عن طريق النفاذ الوطني، وذلك على موقع الرخصه المهنية.

وأوضحت الهيئة، أن التسجيل في البداية وإصدار الرخص المهنية سيكون فقط لمجتازي اختباري الكفايات العام والتخصصي اعتبارًا من اليوم 6 ديسمبر في حين ستخصص الفترة من 15-28 ديسمبر لفتح التسجيل للمعلمين والمعلمات كافة، وسيكون موعد اختبارهم التخصصي في 23 يناير من العام القادم، أما الاختبار التربوي العام فسيكون في 20 مارس

من العام القادم أيضًا.

يتم إصدارها لمن لديه شهادة جامعية من المعلمين والمعلمات، سواء العاملين فعلياً بمجال التعليم أو الراغبين في الالتحاق بوظيفة معلم أو معلمة.

تعتبر الرخصة المهنية من أهم الشروط لمزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم نحو 50 ألف معلم ومعلمة، للتسجيل للحصول على الرخصة المهنية، ممن اجتازوا اختبارات قياس للكفايات، من عام 1435 وحتي الآن.