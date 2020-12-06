ارتفاع حصيلة ضحايا حادث منجم الصين إلى 23 شخصًا

ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن حادث بمنجم فحم في مدينة تشونجتشينج جنوب غرب الصين إلى 23 شخصًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، بعد انتهاء عمليات الإنقاذ.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية، أن الضحايا توفوا بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون؛ ولكن أحد الناجين تعافى بنجاح.

وحوصر 24 عاملًا في منجم

ديوشويدونج بمنطقة يونجتشوان نحو الساعة 0500 مساءً (0900 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة.

وكان العمل جاريًا لتفكيك وإزالة معدات من المنجم الذي تم إغلاقه قبل شهرين، وفقًا لموقع «ذا بايبر» الإخباري، وتحقق السلطات في سبب التسرب القاتل.



ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقع فيها

حادث في ذلك المنجم، الذي يقوم العمال فيه بتفكيك معدات التعدين تحت الأرض، حيث أدى حادث آخر في عام 2013 إلى مقتل ثلاثة عمال آخرين.وبدأت السلطات تحقيقًا لتحديد أسباب تسرب غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز عديم الرائحة يمكن أن يتسبب في الوفاة عند استنشاقه بمستويات عالية.ووفقًا لبيانات مرصد العمل في الصين، شهدت البلاد 75 حادث تعدين منذ بداية العام، مما أدى لمصرع أكثر من 100 شخص.