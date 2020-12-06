أمير الكويت يدعو مجلس الأمة الجديد للانعقاد في 15 ديسمبر الجاري

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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسومًا أميريًا، اليوم الأحد، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، يوم 15 ديسمبر الجاري.
اليوم - أن المرسوم تضمن أيضًا تكليف رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بإبلاغ مجلس الأمة، ونشره في الجريدة الرسمية.
وذكر الديوان الأميري الكويتي - في بيان أصدره
تجدر الإشارة إلى أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020، والتي عقدت أمس /السبت/، شهدت تغيير نحو 62% من أعضاء مجلس 2016؛ حيث لم ينجح سوى 19 نائبا فقط من إجمالي النواب الـ43 السابقين الذين خاضوا السباق الانتخابي، فيما غابت المرأة بشكل كامل عن تشكيل المجلس الجديد.
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