الحجرف يبحث مع وزيرة خارجية كوريا القضايا ذات الاهتمام المشترك

سيف اليزيد - بحث معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي كانغ كيونغ هوا وزيرة خارجية جمهورية كوريا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الطرفان - خلال لقائهما اليوم على هامش فعاليات مؤتمر حوار المنامة في دورته الـ 16 - سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا في مختلف المجالات.

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